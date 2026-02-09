إعلان

"أير كندا" تعلن وقف تسيير رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص وقود الطائرات

كتب : مصراوي

09:58 م 09/02/2026 تعديل في 09:59 م

شركة إير كندا

(أ ب)

أعلنت شركة الطيران الكندية أير كندا اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص وقود الطائرات في الجزيرة.

وقالت أكبر شركة طيران كندية، في بيان الإثنين، إنها اتخذت هذا القرار بعد إعلان الحكومة الكوبية عن عدم توفر وقود الطائرات في المطارات الكوبية اعتبارا من الغد الثلاثاء.

وتواجه كوبا أزمة طاقة متفاقمة في ظل الحصار النفطي الأمريكي المفروض على الدولة الكاريبية.

وصرحت وزارة الشؤون العالمية الكندية، وهي هيئة حكومية، بأن كندا ثاني أكبر مصدر للاستثمار المباشر في كوبا، لا سيما في قطاعي التعدين والسياحة، اللذين لم يتعافيا تماما من تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت أير كندا أنها ستسير رحلات جوية فارغة إلى كوبا خلال الأيام القادمة لنقل حوالي 3000 مسافر إلى بلادهم.

وأكدت كل من شركتي طيران ترانسات وويست جيت/صن وينج عزمهما استمرار رحلاتهما كما هو مخطط لها رغم إعلان نقص الوقود.

