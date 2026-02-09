إعلان

لميس الحديدي: كوجاك مرشح لنائب رئيس الوزراء في التعديل المرتقب

كتب : حسن مرسي

09:54 م 09/02/2026

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بورصة شائعات التغيير الوزاري "مشتعلة"، مؤكدةً أن جميع الأسماء المتداولة تظل غير مؤكدة حتى ظهورها رسميًا غدًا في جلسة البرلمان.

وكشفت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، مع ترؤسه للمجموعة الاقتصادية في الحكومة، وفقًا لما وصفته بمعلومات من مصادر موثوقة.

وأضافت الحديدي أنه في حال بقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والفريق كامل الوزير وزير النقل كنواب لرئيس الوزراء، فإن كوجاك سيكون النائب الثالث.

وأشارت إلى أن الفريق كامل الوزير سيحتفظ بحقيبة النقل فقط في حال فصلها عن وزارة الصناعة، والتي قد تُمنح لوزير آخر.

وتابعت أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشهد عمليات دمج لبعض الوزارات، واستحداث أخرى جديدة، مثل وزارة الدولة للإعلام والتي يُرجح أن يتولاها الدكتور ضياء رشوان.

وأشارت إلى إمكانية إعادة "التجارة الخارجية" لوزارة الصناعة، وربما ضم "التعاون الدولي" إلى وزارة الخارجية بعد فصلها عن التخطيط.

وأشارت إلى أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون "هو المفاجأة" في التشكيل القادم، مؤكدة أن كل ما يُتداول يبقى ضمن إطار "البورصة" بين الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، وأن الحسم النهائي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

