أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح "عصمت"، أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًا.

وأكد أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يُجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة.

وأشار إلى خطة العمل لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وخفض الفقد، ونقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة.

من جانبها، استعرضت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة قامت خلال العام المالي 2024/2025 بتنفيذ ما كان مخططًا، وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 26.289 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد فائق وعالي، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد فائق وعالي، وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي.

وبلغ إجمالي عدد المحطات على الجهد الفائق والعالي (819) محطة محولات بإجمالي سعات (230,000) م.ف.أ، وبلغت أطوال الجهد الفائق والعالي (61,000) كم، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.

وأوضحت أن مساهمة قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمس وماء وبطاريات تخزين بلغت حوالي 14% من إجمالي القدرات الاسمية بالشبكة الكهربائية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.

وأشارت المهندسة منى رزق، إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول، ودعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان)، وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجاري العمل عليها بين (مصر/ اليونان، مصر/ إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة وبالتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل اقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود.

ولفتت إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومي في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود لتشغيل المحطات والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع استقرار الشبكة القومية للغاز.

وأكدت المهندسة منى رزق، تنفيذ برامج الصيانة لمكونات الشبكة، مما أدى إلى تحسن مؤشرات الأداء الفني مقارنة بالفترة المناظرة، بالإضافة إلى التشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالي من خلال الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الأحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة.

وبلغت إجمالي سعات المكثفات المركبة على الجهد الفائق (800) ميجا فار، الجهد العالي (7,377) ميجافار، وإجمالي الممانعات بسعة (4,033) ميجافار، ومعوضات قدرة Statcom بمحطة شرق العوينات سعة ± 200 ميجا فار، وتم تركيب مكثفات بمحطة محولات الشرقية الجديدة سعة ± 200 ميجا فار، ومعوضات قدرة (SVC) بمحطة أمونت (طاقة رياح) سعة ± 180 ميجا فار، ومعوضات قدرة (SVC) بمحطة أبيدوس (طاقة شمسية) سعة ± 100 ميجا فار.

وشددت على مراقبة وتشغيل الشبكة من خلال التحكم القومي الجديد بالعاصمة الجديدة والتحكمات الإقليمية، مع خطة التحديث الجاري تنفيذها بالتحكم الإقليمي بمنطقة الدلتا ومنطقة الإسكندرية، وتعمل الشركة على مواكبة سباق التحول الرقمي تماشيًا مع سياسة الدولة عن طريق استحداث التطبيقات والبرامج لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية.

واختتم الدكتور محمود عصمت، أعمال الجمعية، مشيدًا بما تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة.

وأوضح الوزير، استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل على كافة الأنحاء، مؤكدًا تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات.

