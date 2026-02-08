وزير النقل الأردني: مصر قامة تاريخية ومنارة للعلم عبر العصور

أشاد الدكتور نضال القطامين، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالدور التاريخي والريادي لجمهورية مصر العربية، واصفاً إياها بـ "القامة الممتدة في عمق التاريخ والمضيئة في حاضر الأمة بمشاعل العلم والثقافة والمعرفة"، والمؤدية لرسالة النهضة والتنوير عبر العصور.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور نضال القطامين، اليوم، خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، المنعقد بمدينة الإسكندرية، حيث استهل كلمته بنقل تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بدوام التقدم والازدهار، ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأوضح القطامين أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها متطلبات الاقتصاد الحديث، لافتاً إلى أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تطوير بنية تحتية حديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز موقع المملكة على خارطة النقل العالمية ويدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس الجمعية العامة للأكاديمية إلى أهمية التوسع في النقل متعدد الوسائط، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستخدام الطاقة النظيفة، بما يتفق مع معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) وأهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن التعاون الإقليمي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء منظومات نقل أكثر كفاءة.

واختتم الوزير الأردني كلمته بالإشادة بالدور الرياضي للأكاديمية العربية وجامعة الدول العربية في تعزيز التعاون الدولي، معرباً عن تفاؤله بعودة الانتعاش الكامل لحركة الملاحة في قناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر لجهودهم في طرح حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد المستدام.

