برلماني: مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الجديد الثلاثاء المقبل

كتب : نشأت حمدي

04:17 م 08/02/2026

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، سيتم خلالها النظر في التعديل الوزاري، الذي اعتمده الرئيس السيسي، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال بكري، في تصريحات اليوم الأحد: "الثلاثاء المقبل، سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي.

وتنص المادة 147 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له.

وفي حالة رفض مجلس النواب القرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.

مجلس النواب التعديل الوزاري الجديد النائب مصطفى بكري

