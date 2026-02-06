إعلان

الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا

كتب : مصراوي

10:47 م 06/02/2026

دميتري بيسكوف

(أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.

وأضاف بيسكوف - في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم - "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا في الولايات المتحدة: "لا. لا أعتقد ذلك، لم يجر أي نقاش حول هذا الموضوع".

وأكد متحدث الكرملين قد قال - في وقت سابق اليوم - أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت ذاته صعبا للغاية.. وقال - معلقًا على المفاوضات في الإمارات - "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير الماضي، في أبو ظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.

