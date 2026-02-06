الأوقاف": محافظ المنوفية يفتتح مسجد الشهيد عاطف السادات ببركة السبع

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (٦٩) مسجدًا اليوم، بعدد من المحافظات، حيث تم إنشاء وبناء (٦) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٤٧) مسجدًا، وصيانة وتطوير (١٦) مسجدًا.

وأوضحت، أن اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، افتتح اليوم مسجد الشهيد طيار عاطف السادات " آل هلال " سابقاً بقرية كفر هلال ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية علي مساحة 750 م2، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بإعمار بيوت الله وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات.

وألقى الدكتور الشحات عزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، خطبة الجمعة تحت عنوان " الدعوة الي الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأوضح العزازي، أن الدعوة إلى الله سلوك شخصي يرتكز على الحكمة والرفق في النصح والتحكم في النفس عند الغضب، والإنصاف عند الاختلاف، وجمال السلوك يبدأ من الدائرة القريبة بإكرام الأهل والإحسان إليهم، مستشهداً بالهدي النبوي الشريف لبناء جسور الثقة وإحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، مؤكداً دور المساجد كمنبر لنشر السكينة ومنبع الجمال والكمال الأخلاقي، واختتم الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله وطننا مصر وأهلها.

ومن جانبه، أشار معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وترميم 140 مسجداً بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتي الآن وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتجهيزها في أبهي صورة تليق بقدسيتها ونشر رسالة الوسطية والاعتدال بما يساهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

وتأسس المسجد في عام 1960م باسم مسجد " آل هلال " وتم تغيير اسمه تخليداً لذكري الشهيد طيار عاطف السادات شهيد حرب أكتوبر 1973م.