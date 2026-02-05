أعلن الدكتور أسامة طلعت عن بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير قاعة المخطوطات (بالدور الرابع)، وذلك بالتعاون المثمر مع جمعية المكنز.

تهدف أعمال التطوير الجارية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة من خلال إعادة توزيع المسطحات الداخلية، بما يضمن توفير بيئة عمل محفزة وخدمات متميزة للباحثين؛ حيث يتم تجهيز قاعة مطورة مخصصة للبحث وفق أحدث المعايير العالمية.

كما يركز المشروع على تعزيز معايير السلامة والحفاظ على المقتنيات النادرة، من خلال:

• الفصل التام للمخازن عن باقي الأجزاء الإدارية وقاعات الاطلاع.

• إنشاء منظومة متطورة لمكافحة الحريق مصممة خصيصاً لتتناسب مع طبيعة المخطوطات والمقتنيات الورقية لضمان حمايتها من أي مخاطر.

وقام الدكتور أسامة طلعت، يرافقه شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية بالموقع، والتنسيق مع ممثلي جمعية المكنز والقائمين على التنفيذ لضمان إتمام المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا المشروع كخطوة هامة لتحديث "الإدارة العامة للمخطوطات" وتطويرها من الناحية الإنشائية والتقنية، بما يليق بمكانة دار الكتب والوثائق المصرية وتاريخها العريق.

اقرأ أيضا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

وزير الري يستعرض مقترحات تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان في أعالى النيل

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية