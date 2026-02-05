وزير الزراعة يبحث في "برلين" تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الهولندية المتخصصة في بعض المجالات الزراعية، وذلك على هامش مشاركته في معرض "فروت لوجيستيكا" بالعاصمة الألمانية برلين، في إطار تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية.

وبحسب بيان الزراعة استعرضت الشركات الهولندية دورها كمركز لوجستي، لإعادة تصدير الحاصلات المصرية إلى دول شرق ووسط أوروبا، مؤكدين على مكانة مصر كشريك استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، ومصدر هام الحاصلات والسلع الزراعية ذات الجودة العالية في أوروبا.

ومن جانبه أبدى وزير الزراعة اهتماماً خاصاً بالشركات المنتجة للبذور، مشددًا على رؤية الدولة المصرية في تعزيز التعاون لإنتاج تقاوي عالية الجودة داخل مصر لضمان الاستدامة والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية تعميق التعاون المصري الهولندي في ملفات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وهي المجالات التي تمتلك فيها هولندا خبرات عالمية رائدة.

وأكد فاروق أن هناك فرصاً واعدة للشركات الهولندية التي يعمل بعضها بالفعل في السوق المصري، داعياً إياهم لزيارة القاهرة لتقديم عروض تفصيلية حول مشروعاتهم المستقبلية، خاصة في مجالات التدريب والإرشاد الزراعي الرقمي.

ومن جهته، أشاد المستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بعمق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن التعاون في مجال الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للجانبين في المرحلة الراهنة.

وحضر الاجتماع الوزير مفوض مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين، والمستشار الزراعي بالسفارة الهولندية، وممثلي شركات عالمية رائدة في إنتاج التوت، البطاطس، الخضروات، والبذور، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتدريب والإرشاد الزراعي.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل