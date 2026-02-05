زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في ساحة المعركة



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب بين بلاده وروسيا يصل إلى 55 ألف جندي.

وأضاف زيلينسكي: "في أوكرانيا، يبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة 55 ألف فرد"، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى هذا العدد يوجد عدد آخر كبير يعدون رسميا في عداد المفقودين.

من ناحية أخرى قال كبير المفاوضين الأوكرانيين، إن مسؤولين أوكرانيين وروسا اختتموا يوما أول مثمرا من المحادثات الجديدة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في أبوظبي في الوقت الذي يستمر فيه القتال في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تأتي هذه الاجتماعات الثلاثية التي بدأت يوم الأربعاء وتستمر ليومين، بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استغلت هدنة وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة برعاية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتخزين ذخيرة، وهاجمت أوكرانيا بعدد قياسي من الصواريخ الباليستية أمس الثلاثاء.

وكتب رستم أوميروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على إكس قائلا: "كان العمل جوهريا ومثمرا، وركز على خطوات ملموسة وحلول عملية".

ووصف مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، المحادثات بأنها مثمرة وقال إنها ستستمر صباح الخميس.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو، إن من المهم أن تؤدي المحادثات إلى سلام حقيقي وألا تمنح روسيا فرصة جديدة لمواصلة الحرب، مضيفا أن شركاء أوكرانيا يجب أن يمارسوا مزيدا من الضغط على موسكو.

وأوضح: "يجب أن يكون ذلك محسوسا الآن يجب أن يشعر الناس في أوكرانيا أن الوضع يتجه حقا نحو السلام ونهاية الحرب، وليس نحو استخدام روسيا لكل شيء لصالحها ومواصلة الهجمات".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بلاده تتوقع أن تؤدي المحادثات إلى تبادل جديد للأسرى قريبا.

وبعد وقت قصير من بدء المحادثات، قال حاكم منطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، إن القوات الروسية قصفت سوقا مكتظة في شرق أوكرانيا بقنابل عنقودية، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق من الأربعاء الوفود الثلاثة حول طاولة ثلاثية، مع جلوس المسؤولين الأمريكيين في المنتصف، بمن فيهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودفعت إدارة ترامب كييف وموسكو إلى إيجاد حل وسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية رغم عدة جولات من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن يوم الأربعاء "الخبر السار هو أنه لأول مرة منذ وقت طويل، لدينا فرق عسكرية فنية من أوكرانيا وروسيا تجتمع في منتدى سنشارك فيه أيضا بخبرائنا... لا أريد أن أقول إن المحادثات وحدها تمثل تقدما، لكن من الجيد أن هناك تفاعلا جاريا".

وتتمثل أكثر القضايا حساسية في مطالب موسكو بأن تتخلى كييف عن أراض لا تزال تحت سيطرتها ومصير محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أكبر محطة في أوروبا وتقع في منطقة تحتلها روسيا.

وتريد موسكو من كييف سحب قواتها من جميع أنحاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد، بما في ذلك حزام المدن شديدة التحصين التي تعد أحد أقوى خطوط الدفاع الأوكرانية كشرط مسبق لأي اتفاق.

وقالت أوكرانيا، إنه يجب تجميد الصراع على خطوط الجبهة الحالية وترفض أي انسحاب أحادي الجانب لقواتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية ستواصل القتال حتى تتخذ كييف قرارات من شأنها إنهاء الحرب.

وتحتل روسيا حاليا حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية استولت عليها قبل غزو 2022.

وقال محللون عسكريون، إن القوات الروسية سيطرت على حوالي 1.5% من الأراضي الأوكرانية منذ بداية 2024.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها: "روسيا لا تنتصر في حربها ضد أوكرانيا"، وفقا للغد.