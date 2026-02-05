إعلان

عمرها 54 عامًا.. ملكة هولندا تصبح جندية احتياطية في الجيش

كتب : مصراوي

01:07 ص 05/02/2026

ملكة هولندا ماكسيما

(د ب أ)

أعلن الديوان الملكي في لاهاي أن ملكة هولندا ماكسيما تطوعت للخدمة العسكرية، قائلا إنها ستكون جندية احتياطية.

وقال البيان إن زوجة الملك ويليم ألكسندر "54 عاما" أمضت بالفعل أول يوم لها في الخدمة اليوم الأربعاء.

وبعد فترة وجيزة من التدريب العسكري، من المتوقع أن تعمل ماكسيما مع القوات المسلحة لبعض الوقت.

وتحذو ماكسيما بذلك حذو ابنتها الكبرى أماليا، حيث أكملت ولية العهد مؤخرا تدريبها الأساسي كجندية احتياطية. وتخطط لأداء خدمتها العسكرية إلى جانب دراستها.

يذكر أن جنود الاحتياط في هولندا هم قوات احتياطية للجيش يمكن نشرها بمرونة. ويمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ مثل الفيضانات أو في حالة الحرب.

الديوان الملكي في لاهاي ملكة هولندا ماكسيما الخدمة العسكرية جنود الاحتياط في هولندا

أخبار

المزيد

