هل سيتم تبادل الأسرى بعد المحادثات في الإمارات؟

كتب : مصراوي

01:18 ص 05/02/2026

فلاديمير زيلينسكي

وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه يتوقع تنفيذ تبادل للأسرى في المستقبل القريب، عقب الجولة الجارية من المفاوضات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء تصريح زيلينسكي بعد اليوم الأول من الجولة الثانية من المباحثات بشأن أوكرانيا، التي تعقد في أبوظبي ضمن صيغة ثلاثية بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

قال زيلينسكي في بيان: "أنه يتوقع في المستقبل القريب تنفيذ تبادل للأسرى".

وانطلقت أعمال المجموعة الثلاثية بشأن أوكرانيا الأربعاء في العاصمة الإماراتية، ومن المنتظر أن تُستأنف المفاوضات في أبوظبي، اليوم الخميس.

يذكر أن الجولة الأولى من مفاوضات المجموعة الثلاثية العاملة حول القضايا الأمنية، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، في صيغة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام، وفقا لروسيا اليوم.

فلاديمير زيلينسكي زيلينكسي أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية حرب روسيا وأوكرانيا تبادل الأسرى الأوكرانيين والروس

