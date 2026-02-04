قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، إن التقارب بين مصر وتركيا يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وخصوصًا مع الحديث عن احتمال توجيه ضربات لإيران وتصاعد أزمات عدة في المنطقة.

وأضاف "الديهي" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن التعاون المصري التركي يحمل دلالات مهمة في العديد من الملفات الإقليمية، بدءًا من الأزمة السورية مرورًا بالقضية الفلسطينية التي تشكل محور النقاش المصري، وصولًا إلى الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الحوار بين القاهرة وأنقرة يمثل عنصرًا مهمًا لحلحلة هذه الأزمات.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن هذا التعاون يعكس محورية الدور المصري في حل قضايا المنطقة، باعتبار مصر بوابة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام، وبأن رؤيتها تقوم على عدم وجود أطماع خارجية، مما يجعل الدول الأخرى تسعى للتنسيق معها في مواجهة الأزمات.

وأكد أن المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، مثل: دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية، تجعل الحل السياسي هو المنطلق الرئيسي لمعالجة الأزمات، وليس الحل الأمني أو العسكري.

وشدد "الباحث" على أن التوافق المصري التركي يسهم في تعزيز قوة دولية مستقرة داخل قطاع غزة، ويمثل ضغطًا على بعض الدول التي كانت تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعزز قدرة القاهرة وأنقرة على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولة اختراق اتفاقيات وقف إطلاق النار.

ولفت "الديهي" إلى أهمية زيارة الرئيس التركي لمصر، باعتبارها دليلًا على رغبة أنقرة في التعاون مع القاهرة في ملفات أخرى، خصوصًا في مجالات الطاقة والاستثمارات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود عدد من الاستثمارات التركية في مصر وجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واختتم الدكتور محمد ربيع الديهي، تصريحاته قائلًا: إن هذا التقارب بين مصر وتركيا يعزز تنفيذ الرؤى المشتركة في قطاع غزة، ويضمن استمرار دور مؤثر لمصر وتركيا في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم جهود السلام.

