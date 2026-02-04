افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، المبنى الإداري ومبنى العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة بالكامل وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الافتتاح، أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها يهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح "المحافظ" أن مبنى العمليات الذي تم افتتاحه يضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث جهاز " C-Arm Digital مطور 6K " لإجراء جراحات العظام والأوعية الدموية، إلى جانب تجهيزه بعدد 16 سريرًا، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 31 سريرًا داخليًا، إلي جانب 21 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، و9 أسرة رعاية أطفال بالإضافة إلى 13 حضّانة .

وأضاف "النجار" أن المحافظة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية وتوفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى والأطقم الطبية بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وحرص محافظ الجيزة، عقب الافتتاح، على تفقد غرفة العمليات والاطمئنان على جاهزيتها كما شملت جولته تفقد مركز العقر، الذي يُعتبر من أكبر مراكز تقديم الخدمة على مستوى المحافظة ويعمل على تقديم أمصال العقر على مدار 24 ساعة ومدعّم باستراحة مخصصة لاستقبال المواطنين.

وعقد "المحافظ" اجتماعًا مع مدير مديرية الشؤون الصحية ورئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى ومناقشة خطط التطوير المستقبلية وأوجه القصور والعمل على إيجاد حلول جذرية وتوفير الدعم اللازم، وحرص خلال جولته على الالتقاء بعدد من المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي مثمنًا الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بأعمال التطوير وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة.

وشدد "المحافظ"، على استمرار المحافظة في تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدن ومراكز الجيزة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

ويذكر أنه حضر الافتتاح كل من: الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والمهندس محمد عادل رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والدكتور محمد فوزي، رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، ووائل شعبان، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتورة سماح جاد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة لمياء عبد القادر، مدير مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والمهندس محمود عوني، وكيل مجلس الأمناء، والدكتورة إيناس بهي الدين، ومي خميس، أعضاء مجلس الأمناء.

