مركز البحوث الزراعية يحصل على شهادة ISO 56001 لإدارة الابتكار

كتب : عمرو صالح

01:49 م 04/02/2026

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز البحوث الزراعية، تسلم رسميا شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، والتي حصل عليها معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز، ليصبح بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر تنجح في نيل هذا الاعتماد العالمي المرموق.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن تلك الخطوة تؤكد ريادة مركز البحوث الزراعية في مجال البحث العلمي والابتكار، وتمثل إنجازاً غير مسبوق، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدعم الذي يقدمه للنهوض بالبحث العلمي الزراعي، وتنمية مهارات الباحثين، وتطوير المعامل والمعاهد التابعة للمركز.

وبحسب بيان الوزارة تسلم رئيس المركز شهادة الاعتماد الدولي بحضور الدكتور مدحت عبدالوهاب، المدير التنفيذي لشركة "إكسنت" الإنجليزية المانحة للمواصفة، كما وجه الشكر إلى الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد وفريق الجودة، الذين بذلوا جهوداً استثنائية لترسيخ مكانة المركز في مجالي الابتكار والجودة.

وأكد عبدالعظيم أن هذا الاعتماد يمثل نقلة نوعية في مسيرة المركز، ويُعد اعترافاً دولياً بقدرة المعهد على تحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية مبتكرة تخدم المزارع المصري وتدعم الاستدامة الزراعية والبيئية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة من النجاحات والاعتمادات الدولية السابقة.

وأشار رئيس المركز الى أن هذا الإنجاز يعكس روح الفريق الواحد داخل المركز والمعهد، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة عالمياً في مجال البحث العلمي الزراعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

