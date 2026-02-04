الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسًا لأكاديمية الفنون

كتب- محمد لطفي:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رئيسًا لأكاديمية الفنون، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعقب صدور القرار، التقى وزير الثقافة بالدكتورة نبيلة حسن سلام، حيث ناقش اللقاء خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وأبرز التكليفات المتعلقة بتطوير الأداء داخل معاهد وأقسام الأكاديمية، مؤكدًا أن أكاديمية الفنون تمثل الحاضنة الأولى لإعداد وصناعة المبدعين في مصر، وأحد أهم روافد القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والفني، وربط العملية التعليمية بسوق العمل، ودعم المواهب الشابة.

ووجه الدكتور أحمد فؤاد هنو الشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية السابق، لما بذلته من جهود كبيرة خلال فترة توليها المسؤولية، وما قدمته من إسهامات في تطوير العمل الأكاديمي والإداري بالأكاديمية.

وتُعد الدكتورة نبيلة حسن سلام من الكوادر الأكاديمية البارزة في مجال الفنون المسرحية، إذ حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الأوتونما بمدريد في إسبانيا – كلية الفلسفة والآداب والفنون عام 1998، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى بإجماع لجنة المناقشة، عن رسالتها المعنونة «تقنيات الإخراج في مسرح الطفل».

وشغلت الدكتورة نبيلة حسن عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية المهمة، من بينها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ورئيس قسم التمثيل من 2009 إلى 2011، وعضو لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تولت الإشراف على الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وتعمل أستاذًا بأكاديمية الفنون – المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، فضلًا عن قيامها بأعمال رئيس قسم التمثيل والإخراج خلال عدد من الأعوام السابقة

كما تمتلك الدكتورة نبيلة حسن سلام خبرات تدريسية ممتدة في عدد من الجامعات والمعاهد المصرية، حيث قامت بالتدريس في كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وكلية الآداب بجامعة المنيا، وكلية الآداب بجامعة حلوان، وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 6 أكتوبر، إلى جانب المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وأسهمت من خلال عملها الأكاديمي في إعداد وتأهيل أجيال من المبدعين والباحثين.