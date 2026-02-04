قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، والتي تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل أيضًا المملكة العربية السعودية، تمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، موضحًا أن الزيارة تعكس إرادة سياسية متبادلة لرفع مستوى العلاقات الثنائية؛ خصوصًا في ضوء اللقاءات السابقة بين الرئيسَين التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم عدة ومبادرات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار محسب إلى أن أهمية الزيارة تتجاوز العلاقات الثنائية لتصل إلى الملفات الإقليمية والدولية، موضحًا أن التنسيق المصري- التركي في قضايا مثل غزة والصومال والسودان، يعكس حرص البلدَين على دعم الحلول السياسية للأزمات، بعيدًا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يترأسه الرئيسان اليوم، يمثل منصة مهمة لتطوير آليات التعاون، ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مبادرات الأعمال بين الجانبَين، موضحًا أن توقيع اتفاقيات جديدة خلال الزيارة يعكس رغبة الطرفَين في توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يحقق مصالح اقتصادية متبادلة ويعزز الثقة بين البلدين.

وشدد النائب أيمن محسب على أن زيارة أردوغان تأتي في توقيت حساس، وتعكس التزام مصر بدور ريادي في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا المسار الاستراتيجي الجديد يُسهم في خلق مناخ إيجابي لدفع الجهود المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.