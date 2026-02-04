معرض القاهرة للكتاب يسدل الستار على فعالياته بأكثر من 6 ملايين و200 ألف

نظمت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة - قسم الحفاظ على التراث بالتعاون مع إدارة الاتصال السياسي بإشراف من عزة وهدان المشرف على إدارة السياحة رحلة ثقافية وتوعوية بمناسبة إجازة نصف العام، لعدد 15 طفلًا من ذوي الهمم التابعين لجمعية سوا على الجنة، إلى مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لا سيما محور بناء الإنسان وتعزيز الهوية الثقافية وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبمتابعة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة .

وأوضح بيان المحافظة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على نشر الوعي بأهمية التراث المصري بشقّيه الحضاري والطبيعي، وغرس قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الأطفال، من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية تسهم في بناء الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وشهدت الزيارة تنظيم ورشة فنية لعمل فانوس رمضان، إلى جانب ورشة حكي تراثية، تم خلالها تقديم عدد من القصص والحكايات المستوحاة من التراث المصري بأسلوب مبسط وجاذب، يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال من ذوي الهمم، بما ساعد على تبسيط مفاهيم التراث وأهمية الحفاظ عليه، وتشجيع الأطفال على التفاعل والمشاركة الإيجابية.

واطّلع الأطفال خلال الزيارة على دور مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في حفظ وتوثيق التراث المصري باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، والتعرّف على نماذج من المشروعات التي ينفذها المركز للحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة.

وأكدت محافظة الجيزة، في ختام بيانها، استمرار جهودها في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية الموجهة لذوي الهمم، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يحقق أهداف التنمية الثقافية المستدامة ويحافظ على التراث المصري كأحد الركائز الأساسية للهوية الوطنية.

