سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7701 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7659 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6701 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5744 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53608 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.