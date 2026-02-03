برلماني: قانون المهن الرياضية يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للأعضاء

قال النائب أحمد حسام عوض، إن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق بالنقابة، والعمل على حسن العمل بها وتقديم خدمات متميزة للاعضاء وتحديد الواجبات والمقتضيات الخاصة بكافة الاعضاء والدور النقابي.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.



وأكد حسام عوض، أن تعدد الجهات المخوَّلة بمنح صلاحيات الانضمام يحقق تنظيمًا أوضح في هذا الشأن، ويُعد أداةً لضبط الأداء بما يعبر عن روح القانون وأهدافه.