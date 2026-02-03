إعلان

بعد نقل أكثر من 42 ألف راكب.. لماذا توقفت قطارات عودة السودانيين في 2026؟

كتب : محمد نصار

03:26 م 03/02/2026

الهيئة القومية لسكك حديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتوقف الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير قطارات العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم، منذ مطلع يناير 2026.

وعلم مصراوي، من مصادر بالسكة الحديد، أن آخر الرحلات التي تم تسييرها كانت مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بعد أن كان يتم تسيير رحلتين أسبوعيًا في الربع الأخير من 2025.

ويرجع ذلك، وفق المصدر، ووفق رد مشروع العودة الطوعية، عبر صفحته على فيسبوك، على تساؤل مصراوي، إلى أن المشروع توقف في الوقت الحالي عن استقبال أي طلبات تسجيل جديدة للراغبين في العودة.

وتبين أن التسجيل في مشروع العودة الطوعية لدى الجهة المنظمة والمسؤولة عن حجز تذاكر قطارات العودة، انتهى يوم 31 أكتوبر 2025، ومن بعد هذا التاريخ تم تنظيم رحلات العودة للمواطنين الذين سجلوا قبل غلق الباب.

وبحسب آخر بيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كانت آخر رحلة عودة طوعية تم تسييرها من محطة مصر بتاريخ الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وأعلنت الهيئة، في بيانها، حينها، إطلاق الرحلة رقم 44 ضمن مشروع "العودة الطوعية"، حيث انطلق القطار المخصص للمشروع من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان، وحملت هذه الرحلة على متنها 1116 راكبًا.

وبيّنت الهيئة، أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة العودة الطوعية منذ انطلاقها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025 وصل إلى 42,944 راكبًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد السودانيين مشروع العودة الطوعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
شئون عربية و دولية

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
روني يهاجم محمد صلاح ويحدد موعد رحيله عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

روني يهاجم محمد صلاح ويحدد موعد رحيله عن ليفربول
بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان
زووم

بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان
اغتنم الفرصة.. كيف تدرب جسمك وعقلك على صيام رمضان؟
نصائح طبية

اغتنم الفرصة.. كيف تدرب جسمك وعقلك على صيام رمضان؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد