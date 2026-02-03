انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتوقف الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير قطارات العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم، منذ مطلع يناير 2026.

وعلم مصراوي، من مصادر بالسكة الحديد، أن آخر الرحلات التي تم تسييرها كانت مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بعد أن كان يتم تسيير رحلتين أسبوعيًا في الربع الأخير من 2025.

ويرجع ذلك، وفق المصدر، ووفق رد مشروع العودة الطوعية، عبر صفحته على فيسبوك، على تساؤل مصراوي، إلى أن المشروع توقف في الوقت الحالي عن استقبال أي طلبات تسجيل جديدة للراغبين في العودة.

وتبين أن التسجيل في مشروع العودة الطوعية لدى الجهة المنظمة والمسؤولة عن حجز تذاكر قطارات العودة، انتهى يوم 31 أكتوبر 2025، ومن بعد هذا التاريخ تم تنظيم رحلات العودة للمواطنين الذين سجلوا قبل غلق الباب.

وبحسب آخر بيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كانت آخر رحلة عودة طوعية تم تسييرها من محطة مصر بتاريخ الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وأعلنت الهيئة، في بيانها، حينها، إطلاق الرحلة رقم 44 ضمن مشروع "العودة الطوعية"، حيث انطلق القطار المخصص للمشروع من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان، وحملت هذه الرحلة على متنها 1116 راكبًا.

وبيّنت الهيئة، أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة العودة الطوعية منذ انطلاقها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025 وصل إلى 42,944 راكبًا.