قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، جاء لمواكبة التطور الأكاديمي والمهني الحالي للرياضة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: هذا العلم توسع جدا فأصبح مسماها كلية العلوم الرياضية وليس كلية التربية الرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة تشعبت كثيرا وأصبح تعديل المسمى ضرورة لما يحمله من تشعب الاختصاصات.

وردا على مطالب إيجاد حلول تمويلية لنقابة المهن الرياضية، تعهد الوزير أن الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاء مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها.

وأكد الوزير، أن تعديل القانون يتفق مع الدستور، والقانون لا يعتدي علي حق النقابة في شيء والانضمام للنقابات المهنية حق والقانون يضع شروط الانضمام للنقابات.