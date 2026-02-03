قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "أجدد العهد مع الله أن يتقبل منا جميعًا هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم دون شبهة رياء"، متابعًا: "كنت أتمنى أن نبدأ الفصل التشريعي بالاختصاصات الدستورية ونتحدث فيها جميعًا هيئات برلمانية ومستقلين، خصوصًا أن هذه الانتخابات شابها ما شابها والجميع ينتظر من البرلمان رؤيته.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مشيرًا إلى أن المجلس في الفصل التشريعي السابق بدأ أعماله باستدعاء 15 وزيرًا ليضع كل وزير ما لديه أمام الشعب المصري، وقال "نحتاج مناقشة رؤية عمل واضحة، لا بأس أن نبدأ بمشروع قانون ونقول إن سلبيات الوضع الرياضي في مصر نتيجة تراجع كل المؤسسات الرياضية"، متساءلًا عن وسائل الحماية وتنمية أبنائنا رياضيًّا.



وتحدث داود عن واقعة غرق أحد المتسابقين في بطولة السباحة "شاب 12 سنة داخل بطولة، يغرق"، متسائلًا: ما التدابير التي عملتها الحكومة في هذا؟ وهذا عنوان".

ونبه رئيس مجلس النواب إلى أن المناقشة في مشروع القانون من حيث المبدأ، فرد داود "متفقون أننا نناقش من حيث المبدأ، أعلم ذلك جيدًا، وأتمنى أن يتسع صدر المنصة لكل النواب في بداية الفصل التشريعي".

وقال داود إن الشعب المصري يتوقع أن نقول له كل ما سمعته عن الانتخابات وتدخل الرئيس وبرنامج العمل السياسي المقبل ورؤية الأحزاب الكبيرة.. يجب أن نكون أمام رؤية ونرسل رسائل طمأنة للشعب المصري صاحب الحق.

وأضاف النائب: حكومة ستغادر وحكومة ستبقى، ما دور البرلمان أن يبقيها أو يدفعها للرحيل؟ هو "تقييم الأداء"، مشددًا على أن الشعب ينتظر من مجلس النواب "رقابة وتشريعًا في مستوى آماله وطموحاته".



واسترجع داود كلمات الرئيس وتعليقه على الانتخابات وتدخله ببيان في 17 نوفمبر الماضي، قائلًا "أصبحنا سلطة سياسية ومشروعية سياسية غير المشروعية الدستورية"، محذرًا "الوضع جد خطير في ظل هذا التوقيت".