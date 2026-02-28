إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: برودة شديدة وأمطار على السواحل الشمالية تصل للقاهرة

كتب : محمد عبدالناصر

12:57 م 28/02/2026

طقس شديد البرودة

كتب- محمد عبدالناصر:

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يصاحب هذا التكور السحابي سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال الساعات القادمة.

وأكدت الهيئة أنه يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية باردة تجعل الأجواء شتوية بامتياز.

وتابعت: "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية"، ونصحت الهيئة بارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج.

