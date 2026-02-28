إعلان

الاقتصادية تبدأ محاكمة البلوجر نيرمين طارق في اتهامها بالاعتداء على القيم

كتب : صابر المحلاوي

01:33 ص 28/02/2026

نرمين طارق

كتب- صابر المحلاوي:
تبدأ المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر نيرمين طارق، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وأوضحت جهات التحقيق أن قرار أمر الإحالة تضمن اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والإخلال بالقيم الأسرية.

وقال دفاع المتهمة إن تهمة غسل الأموال تم استبعادها من القضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات والفحص الدقيق لأوراق الدعوى والمقاطع والمنشورات المنسوبة إلى المتهمة لم تسفر عن أي دلائل تدعم هذه التهمة.

نرمين طارق محتوى خادش المحكمة الاقتصادية

