كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن تطورات جديدة بشأن استراتيجية تشغيل سد النهضة المقام على الهضبة الإثيوبية وذلك بعد أن تبين خلال الفترة الماضية حالة من الارتباك في عملية التشغيل نتج عنها فتح عدد من بوابات المياه مما تسبب بحدوث فيضان بدولة السودان باعتبارها أولى دول المصب.



وقال "شراقي" في منشور عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": إن بحيرة سد النهضة بلغت السعة القصوى للتخزين يوم الافتتاح الرسمى فى 9 سبتمبر 2025 ومرور المياه من المفيض المفتوح (بدون بوابات) أعلى الممر الأوسط مع فتح بعض بوابات المفيض العلوى.

وتابع: وصول المنسوب إلى الحد الأقصى 640 متر فوق سطح البحر، والمفترض أن قدرة جميع التوربينات الثلاثة عشر على العمل بالتناوب، بهدف الاستفادة من متوسط الإيراد السنوى عن السد بحوالي 50 مليار متر مكعب بمعدل حوالى 4 مليار م3 شهريا ـ إلا أن ذلك لم يحدث.

وأشار شراقي إلى أن جميع التوربينات استمرت بلا عمل قرابة شهرين من الافتتاح، حتى بدأ أول تشغيل محدود لبعض التوربينات العلوية وعددها 11 مع بداية نوفمبر، وظل التوربينان المنخفضان متوقفين تماما عن العمل منذ 24 يونيو 2025 حتى الآن، ويبلغ إجمالى ماتم نقصه من البحيرة منذ الافتتاح حوالي 10 مليار م3، حيث وصلت إلى منسوب 634 متر فوق سطح البحر.

