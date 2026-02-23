عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على نسب التنفيذ والمستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي ضمن المبادرة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشدد جمبلاط على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مضاعفة الجهود للإسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق التوقيتات المحددة بمختلف المحافظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مع استمرار التنسيق على مدار الساعة مع الشركات التابعة لتسليم باقي المشروعات، بما يحقق عائدًا مباشرًا وملموسًا على حياة المواطنين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن المصري، إلى جانب تنمية رأس المال البشري، وتوفير الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، ومن بينها خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.