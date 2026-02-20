إعلان

توفيق عكاشة يكشف سر تأخر المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

كتب : أحمد العش

12:00 ص 20/02/2026
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تأخر المرحلة الثانية في اتفاق غزة يعود بشكل أساسي إلى أن حماس لم تسلم سلاحها بعد، مضيفًا أن تصريحات قيادتها حول الموضوع انحرفت عن ما أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مبادرته للسلام.

هل يتم دمج حماس في السلطة الفلسطينية؟

أوضح "عكاشة" خلال حواره في بودكاست أسئلة حرجة، مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت)، أن مشاركة تركيا وقطر ومصر في مبادرة الرئيس ترامب كانت بحسب مصالح كل دولة، إذ جاءت تركيا لدعم المحور السني، وقطر لدورها في نقل الرسائل والتأثير على السكان، بينما مصر باعتبارها دولة الجوار وأكبر قوة عربية عسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن دمج حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة لن يحدث، وأن ما تم الاتفاق عليه مع ترامب هو إنشاء مجلس مؤقت لإدارة القطاع خلال الأيام المقبلة.

هل يتحقق حل الدولتين وتقام دولة فلسطينية؟

أكد توفيق عكاشة، أن موضوع غزة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام العالمي وخطط مجلس إدارة العالم، وأن رؤية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قد انتهت نهائيًا، معتبرًا أن الحديث عن حل الدولتين لم يعد قائمًا وأن أي مطالب عربية ستتجاهل، بل ستؤدي إلى ضرر من يطالب بها، سواء على مستوى النظام أو الدولة أو أي جهة معنية.

