بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد في الانتخابات القادمة

كتب- عمرو صالح:

05:39 م 02/02/2026

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، من إعادة فرز الأصوات يدويًا، بناءً على طلب الدكتور هاني سري الدين، المرشح على رئاسة الحزب، والتي انتهت بتأكيد فوز الدكتور السيد البدوي بعدد أصوات 1302 للبدوي مقابل 1294 لسري الدين، مع وجود 18 صوتًا باطلًا في التصويت.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه بعد إعادة الفرز، تبيّن تطابق الأصوات التي جرى إعلانها الجمعة الماضية بمقر حزب الوفد، بفوز السيد البدوي بعدد أصوات 1302، بفارق 8 أصوات عن سري الدين الذي حصل على 1294 صوتًا.

ووقّعت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد على نتيجة إعادة الفرز، وكذلك الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، ومنافسه على منصب الرئيس الدكتور هاني سري الدين.

وبعد انتهاء إعادة الفرز، قال الدكتور هاني سري الدين إن اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار النائب طارق عبد العزيز، قامت بواجبها، مضيفًا أن عبد العزيز رجل قانون كما تعنيه الكلمة.

وبدوره، أكد البدوي أن هاني سري الدين، من أعز الأصدقاء له، مردفًا: "أنا من شرفت بضمه إلى حزب الوفد، وأقول له موقعك رئيسًا للوفد في الانتخابات القادمة، والدكتور هاني سيظل رفيقًا لي ومساعدًا لي في كل صغيرة وكبيرة، ونقدر نقول إن الوفد له رئيسان".

ووجّه الدكتور السيد البدوي الشكر للمستشار النائب طارق عبد العزيز، مشيدًا بالعملية الانتخابية التي جرت لاختيار رئيس حزب الوفد، إذ كانت أول انتخابات في الوفد وفي الحياة السياسية تُجرى بالتصويت الإلكتروني.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد إن الدكتور السيد البدوي والدكتور هاني سري الدين من أفضل الشخصيات التي قابلها في حياته، مؤكدًا أن الانتخابات جرت بصورة تؤكد أن حزب الوفد حيٌّ ولا يموت.

حزب الوفد السيد البدوي هاني سري الدين

