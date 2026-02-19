ترجمة- أسماء البتاكوشي

أعلنت الشرطة البريطانية وادي التايمز ، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية، وصلت الشرطة إلى منزل ماونتباتن-ويندسور في ساندرينغهام، شمال لندن.

وصرحت شرطة وادي التايمز سابقاً بأنها تراجع مزاعم تفيد بأن امرأة تم تهريبها إلى المملكة المتحدة من قبل المجرم الجنسي جيفري إبستين لإقامة علاقة جنسية مع ماونتباتن-ويندسور، وتزعم أنه شارك معلومات حساسة مع إبستين أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.

ومن جانبه نفى ماونتباتن-ويندسور جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأصرّ على أنه لم يشهد أو يشتبه قط في أي من السلوكيات التي اتُهم بها إبستين.

ولم يُعلّق على الادعاءات الأخيرة بسوء السلوك في منصبه العام.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث جرد شقيقه الأصغر أندرو ماونتباتن وندسور من لقب الأمير في أكتوبر الماضي، خلال تداعيات الكشف عن مجموعة سابقة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

كما بدأ تشارلز أيضاً عملية لطرد ماونتباتن-ويندسور من العقار الملكي في وندسور، والذي كان منزل الأمير السابق منذ عام 2003.

وفي إنجلترا يعتبر سوء السلوك في المنصب العام جريمة بموجب القانون العام تتعلق بـ "الإساءة المتعمدة الخطيرة أو الإهمال لسلطة أو مسؤوليات المنصب العام الذي يشغله شاغل المنصب"، وفقًا لدائرة الادعاء الملكي، وهي الهيئة التي تتولى مقاضاة القضايا الجنائية التي تحقق فيها الشرطة في إنجلترا وويلز.

ويجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين سوء السلوك وإساءة استخدام تلك الصلاحيات أو المسؤوليات، وفقًا لتوجيهات دائرة الادعاء .

في هذا السياق القانوني، تعني الإساءة أو الإهمال "المتعمد" "فعل شيء خاطئ عن قصد مع العلم بأنه خاطئ أو مع لامبالاة متهورة بشأن ما إذا كان خاطئًا أم لا".

تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المؤبد كحد أقصى. ولا يمكن محاكمتها إلا بناءً على لائحة اتهام.