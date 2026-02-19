إعلان

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:11 م 19/02/2026

جثة طفلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفظت طفلة تبلغ 5 سنوات أنفاسها الأخيرة اليوم الخميس، داخل مستشفى السادات التخصصي متأثرة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها، بعد وصولها في حالة حرجة نتيجة اعتداء عنيف تعرضت له داخل منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة المستشفى يفيد باستقبال طفلة تُدعى "جنة" تعاني من كدمات متعددة وآثار حروق واضحة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بما لحق بها من إصابات.

انتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى المستشفى، وبدأت التحريات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين تورط والدة الطفلة وزوجها في الاعتداء عليها، وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتها بسبب معاناتها من التبول اللاإرادي.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، فضلاً عن والد الطفلة لاستكمال التحقيقات، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية مستشفى السادات التخصصي مدينة السادات مركز شرطة السادات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
حوادث وقضايا

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
أخبار وتقارير

كيف تعرف أنك من مستحقي منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين؟
بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
فيديوهات رمضان

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
الدكتور حسن الصادي يكشف خبايا صندوق النقد وسبب إنفاق المليارات على إعلانات
مصراوى TV

الدكتور حسن الصادي يكشف خبايا صندوق النقد وسبب إنفاق المليارات على إعلانات
حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
حوادث وقضايا

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة