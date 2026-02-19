كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

لفظت طفلة تبلغ 5 سنوات أنفاسها الأخيرة اليوم الخميس، داخل مستشفى السادات التخصصي متأثرة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها، بعد وصولها في حالة حرجة نتيجة اعتداء عنيف تعرضت له داخل منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة المستشفى يفيد باستقبال طفلة تُدعى "جنة" تعاني من كدمات متعددة وآثار حروق واضحة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بما لحق بها من إصابات.

انتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى المستشفى، وبدأت التحريات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين تورط والدة الطفلة وزوجها في الاعتداء عليها، وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتها بسبب معاناتها من التبول اللاإرادي.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، فضلاً عن والد الطفلة لاستكمال التحقيقات، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.