محافظ سوهاج: الجامعة بيت الخبرة وشريك أساسي في خطط التنمية

كتب : عمار عبدالواحد

01:41 م 19/02/2026

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصب محافظ سوهاج، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ سوهاج برئيس الجامعة والوفد المرافق له، معربًا عن خالص تقديره لتلك الزيارة، ومؤكدًا أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعقل المفكر للمحافظة، وشريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال ما تمتلكه من كوادر علمية وبحثية قادرة على تقديم الرؤى والحلول العلمية لمختلف التحديات.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة سوهاج عن خالص تهانيه للمحافظ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدًا أن الجامعة تضع إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة المحافظة، وتدعم جهودها في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق تطلعات أبناء سوهاج نحو مستقبل أفضل.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة التنمية ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

طارق راشد سوهاج حسان النعماني

