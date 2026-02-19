كتب - علا ء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد العناصر الجنائية بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال أسلوب احتيالي متقن.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم، المقيم بالمنيا، انتحل صفة موظف خدمة عملاء بعدة بنوك، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين بحجة تحديثها، وأوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، ما مكنه من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها في عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي و3 شرائح هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بارتكاب 6 وقائع نصب واحتيال بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

