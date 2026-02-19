الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروعات أثرية بأسوان

تفقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، مديرية عمل القاهرة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومكتب عمل شرق مدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وقام الوزير، خلال جولته، بالمرور على العاملين والموظفين داخل هذه الجهات، حيث اطلع على آليات العمل اليومية، ومستوى الأداء، وسرعة إنجاز الخدمات.

وحث وزير العمل، العاملين، على الإتقان والإبداع في العمل، والتعامل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع ولائق يعكس صورة حضارية للدولة المصرية ومؤسساتها الخدمية.

وأكد وزير العمل، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي القائم على الانضباط والالتزام والمسؤولية، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب أولويات وزارة العمل، وأن تطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري.

