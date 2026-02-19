أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان تحديد مواعيد العمل الرسمية بجميع المستشفيات والمراكز التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار تنظيم سير العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

وبحسب خطاب رسمي صادر عن الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالأمانة، تقرر أن تبدأ ساعات العمل اليومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك طوال أيام شهر رمضان.

وأوضح الخطاب أن هذا التنظيم لا يشمل العاملين المكلفين بساعات عمل إضافية، حيث تقرر أن يكون موعد انصرافهم الساعة الثالثة عصرًا، مع التأكيد على استمرار العمل بنظام النوبتجيات وفقًا لطبيعة العمل بكل قسم، وكذلك تنظيم العمل بالعيادات الخارجية بما يضمن عدم الإخلال بسير المنظومة الصحية أو الصالح العام.

وأشار القرار إلى تعميمه على جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة للعمل بموجبه خلال شهر رمضان.

ما هي أمانة المراكز الطبية المتخصصة؟

والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة هي أحد قطاعات وزارة الصحة والسكان، وأُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1996 بهدف الإسهام الفعال في تقديم خدمات طبية تخصصية متقدمة للمرضى المصريين والعرب والأجانب.

وتمثل الأمانة أكبر وأوسع شبكة من المستشفيات الحكومية المتخصصة على مستوى الجمهورية، حيث تقدم خدمات طبية عالية الجودة في مختلف أنحاء مصر من خلال منظومة متكاملة.

تدير الأمانة 82 مركزًا ومستشفى موزعة على معظم محافظات الجمهورية، من بينها 47 مستشفى متعدد التخصصات: مثل معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى الزيتون التخصصي، ودار الشفاء، و16 مركزًا ومستشفى أحادي التخصص: مثل مستشفى روض الفرج للعيون، ومركز سوهاج للقلب والكبد، ومركز المحلة للقلب، و8 مستشفيات جراحات اليوم الواحد، و11 مركزًا متخصصًا في الأورام وجراحات السرطان للأطفال والكبار: مثل مراكز أورام دمنهور، وأسوان، والمنيا، وسوهاج.