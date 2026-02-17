إعلان

رئيس "النواب" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

كتب : مصراوي

11:38 ص 17/02/2026

المستشار هشام بدوي (1)

كتب- نشأت حمدي:
بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال بدوي في بداية البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، في هذه الأيام المباركة، ومع إطلالة شهر رمضان المبارك، الذي أُنزل فيه القرآن، ورُسخت فيه معاني الإخلاص، وقوة الإيمان وصدق العزم على مواصلةِ بناء الأوطان والنهوض بها، وإذ يطيبُ لي بهذه المناسبة الكريمة أن أُزجي لسيادتكم باسمي وباسم كافةِ أعضاء المجلس أجل وأسمى آيات التهاني وأزكَى الأمنيات، سائلًا المولى، جلت قدرته، أن يُمدكم بعونه في ظل سعيكم لرفعة هذا الوطن، وتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبه من عزةٍ واستقرار.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، قائلًا: كما أسألُ اللهَ -عز وجل- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كُلِ مكروهٍ وسوء، وأن يجعلَ هذا شهرَ خيرٍ وبركة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، حفظكم اللهُ ذخرًا للوطن، وكل عام وسيادتكم بخير.

هشام بدوي السيسي مجلس النواب شهر رمضان

