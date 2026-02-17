بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه ببدء الصرف اعتبارًا من اليوم، في إطار ما تم الإعلان عنه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة، أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن معرفة موقف الاستحقاق.

وتُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة لمدة شهرين، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ويتم صرف المنحة من خلال آلاف المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين، إضافة إلى منافذ السلاسل المشاركة.

وأوضحت الوزارة، أن المواطن له حرية اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية وفق احتياجاته، مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد بالتوازي مع المنحة.

وشكلت الوزارة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام عمليات الصرف والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

