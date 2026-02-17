إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

12:14 م 17/02/2026

أسعار الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش
خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات