ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.