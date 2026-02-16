وزير العمل: الوزارة بيت العمال.. وبابي مفتوح أمام الجميع

استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم، وفدًا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والتنظيم النقابي ودعم العلاقات العمالية.

وأكد "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، خلال اللقاء، أن وزارة العمل هي "بيت العمال"، مشددًا على أن العلاقات العمالية المتميزة لا تتحقق إلا بتكامل وتعاون جناحي الإنتاج، أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعزيمة والعمل المشترك.

وقال وزير العمل، إن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم لممثلي العمال، مع التركيز على صون الحقوق العمالية وضمان التوازن في منظومة علاقات العمل، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للتواصل المباشر مع القيادات النقابية، وذلك ضمن منهج عملي قائم على العمل الميداني والتعاون الحقيقي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ترهن على مهارة ووعي العامل المصري، مع الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تحديات، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لملف الانتخابات العمالية من خلال التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، مع أهمية تعزيز الوعي النقابي والتعاون المستمر مع القيادات النقابية.

من جانبه، أشاد عبدالمنعم الجمل، بجهود الوزير، مؤكدًا أن الهدف المشترك يتمثل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل آليات التفاوض الجماعي ودعم الحوار الاجتماعي مع الوزارة، خاصة في ملفات التدريب وتطوير علاقات العمل، بالإضافة إلى تعزيز العمل العربي والدولي المشترك.

وأشار إلى ثقته في قدرة الوزير على تطوير منظومة العمل، موجّهًا الشكر أيضًا للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللقاء يعكس حرص الطرفين على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التنسيق المستمر بما يخدم مصالح العمال ويدعم استقرار سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

