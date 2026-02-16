الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد -فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للمحافظين ونواب المحافظين الجدد في مختلف المحافظات.

وعقد الرئيس اجتماعًا مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكدًا أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

