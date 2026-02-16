أحمد العدل نائبًا لمحافظ القاهرة.. من هو؟

أدى الدكتور أحمد أنور العدل، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، نائبًا لمحافظ القاهرة، في حركة المحافظين الجديدة.

الدكتور أحمد أنور العدل، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وشغل منصب نائب محافظ الدقهلية منذ عام 2024.

وتولى ملفات التصالح في مخالفات البناء، والاستثمار، وتطوير المدن، والصحة والتعليم، إضافة إلى إعداد ملفات لمبادرات وجوائز اليونسكو.

كما أشرف على المبادرات التنموية مثل حياة كريمة والتنمية الاقتصادية، ويتميز بخبرة أكاديمية وإدارية تجمع بين العمل العلمي وخدمة المجتمع.