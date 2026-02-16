طلب برلماني بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين العرب

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقة الحزب والهيئة البرلمانية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، مطالبًا بأن يتم تثقيف الطلاب في المدارس عسكريًّا .

وطالب داود، في كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية؛ فالعرب لا ينقصهم لا الشباب ولا المال، لذلك كان يجب أن يكون لدينا شعب مثقف عسكريًّا، لأن لدينا عدوًّا يتربص بنا على الحدود.