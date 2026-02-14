غدًا.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا يستعرض خلاله تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس قد اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووجه بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، وبدء تطبيقها قبل شهر رمضان المبارك.

كما اطلع الرئيس على مخطط تحسين أجور العاملين بالدولة ضمن خطة العام المالي 2026-2027.

