غدًا.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

كتب : محمد نصار

03:32 م 14/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا يستعرض خلاله تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس قد اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووجه بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، وبدء تطبيقها قبل شهر رمضان المبارك.

كما اطلع الرئيس على مخطط تحسين أجور العاملين بالدولة ضمن خطة العام المالي 2026-2027.

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

