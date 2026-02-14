تقدم النائب حسن عمار، بطلب إحاطة موجَّه لوزير التربية والتعليم بشأن شكاوى العديد من أولياء الأمور بسبب إجبار أبنائهم على نظام "البكالوريا"، أو تحويلهم من مدارسهم في حال عدم الموافقة على هذا النظام.

وقال النائب حسن عمار، في طلب الإحاطة، إن إجبار الطلاب على نظام البكالوريا يعد مخالفة صريحة لقانون التعليم الذي يتيح اختيار النظام المناسب للطلبة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويمثل عبئًا نفسيًا وماديًا على الطلاب وأسرهم، الأمر الذي أحدث حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في مرحلة مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمي.

وطالب النائب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم للوقوف على أسباب إجبار الطلاب على الالتحاق بذلك النظام.

اقرأ أيضًا:

دعم نقدي وزيادة دخل.. مصدر لمصراوي: مؤتمر للإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين