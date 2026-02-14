إعلان

طلب إحاطة بسبب إجبار الطلبة على تطبيق نظام البكالوريا بالمخالفة للقانون

كتب : نشأت حمدي

04:45 م 14/02/2026

النائب حسن عمار

تقدم النائب حسن عمار، بطلب إحاطة موجَّه لوزير التربية والتعليم بشأن شكاوى العديد من أولياء الأمور بسبب إجبار أبنائهم على نظام "البكالوريا"، أو تحويلهم من مدارسهم في حال عدم الموافقة على هذا النظام.

وقال النائب حسن عمار، في طلب الإحاطة، إن إجبار الطلاب على نظام البكالوريا يعد مخالفة صريحة لقانون التعليم الذي يتيح اختيار النظام المناسب للطلبة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويمثل عبئًا نفسيًا وماديًا على الطلاب وأسرهم، الأمر الذي أحدث حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في مرحلة مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمي.

وطالب النائب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم للوقوف على أسباب إجبار الطلاب على الالتحاق بذلك النظام.

