واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، وقام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة قيادات الهيئة وعدد من الأساتذة والخبراء العاملين بها، لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ المشروعات، وخطة التطوير، وتفعيل دور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة على المستوى البحثي، والعلمي، والاقتصادي، والتقني، وتأكيد دور هيئة الطاقة الذرية على طريق امتلاك المعرفة النووية لكل الاستخدامات، وتوطين التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية، وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة، ومقاومة الآفات، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، والأبحاث العلمية، والمشروعات التطبيقية، في مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليًّا، ودور الهيئة في معالجة النفايات المشعة والكشف الاشعاعي في الموانئ البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة، والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية.

وتابع عصمت عمل المنشآت البحثية؛ ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة، والمعامل البحثية والتي تدخل ضمن مركزي البحوث الذرية والمعامل الحارة.

واطمئن عصمت على مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتصنيف العلمي والبحثي، وعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية، والمشروعات الجديدة التي يجري العمل عليها والمشروعات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمشاركة في أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

وشملت الجولة تفقد خط إنتاج الخلايا الشمسية، وقدم الدكتور أمين عبد الغفار المشرف العلمي على وحدة إنتاج الخلايا الشمسية، شرحًا تفصيليًّا حول الأهمية التطبيقية للخط الجديد، والتكنولوجيا المستخدمة، وآليات التصنيع التجاري، واستراتيجية العمل الحالية، والمشروعات البحثية، وخطط التنفيذ.

وشملت الزيارة الميدانية تفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية، حيث تابع الدكتور محمود عصمت خطة العمل في معامل التحاليل والبيانات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة حول مستجدات العمل، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورًا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولًا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الاقتصادية والاستراتيجية.

وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التي يجري العمل عليها وفي مراحل الاختبارات النهائية .

وأشاد عصمت بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل في إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة؛ لا سيما في مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحًا أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها، مضيفًا أن هيئة الطاقة الذرية أيضًا، شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية؛ خصوصًا مجالات العلوم الطبية، وعلاج الأمراض، والاستصلاح، وزيادة انتاجية المحاصيل، خصوصًا محاصيل الحبوب، والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات، وتوطين الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة، وتعد منبرًا بحثيًّا يشار إليه في المحافل الدولية في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية.

وأوضح وزير الكهرباء أن نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية يأتي تمهيدًا للتصنيع المحلي لها؛ مما سيفتح مجالًا كبيرًا لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها، طبقًا لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

