وزير العمل يتفقد اختبارات العمالة لموسم الحج: 70% من الجزارين مصريون

تفقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، اختبارات 2800 من العمال المرشحين للعمل في موسم الحج الجديد 1446هـ/ 2026م، للعمل بمهنة "جزار"، بقاعتَي جرين بلازا ودريم، بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة؛ حيث تُجرى الاختبارات تحت إشراف وفد من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المشرفة على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، بقيادة المهندس سراج فيلالي مدير برنامج أضاحي، وعقيل الزبيدي مدير العلاقات والعمل الموسمي، بالتعاون مع لجان وزارة العمل وشركات إلحاق العمالة المرخصة.

وأكد الجانب السعودي ثقته الكبيرة في العمالة المصرية ومهاراتها، موضحًا أن 70٪ من الجزارين المطلوبين للعمل في هذا الموسم مصريون، وهو ما يعكس المكانة المتميزة للعامل المصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير تطلعه إلى زيادة هذه الأعداد في المواسم المقبلة، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية المؤهلة.

وأكد رداد، حسب بيان وزارة العمل، اليوم السبت، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان اختيار عناصر عمالية مؤهلة مهنيًّا قادرة على تمثيل العامل المصري بصورة مشرفة، وحفظ حقوقه وكرامته، وتعزيز صورة الدولة المصرية في خدمة ضيوف الرحمن داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير العمل أن هذه الاختبارات تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة فنيًّا ومهنيًّا، والتأكد من جاهزية العمال الجزَّارين لأداء المهام المكلفين بها خلال موسم الحج الجديد؛ بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بمكانة هذه المهمة المرتبطة بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد الوزير أن وزارة العمل توجه رسائل واضحة للعمال بضرورة الالتزام الكامل ببنود التعاقدات الخاصة بالعمل داخل المملكة، مشددًا على أن هذه المهمة ذات طبيعة خاصة ومكانة رفيعة، وتمثل رسالة عمل إنسانية قبل أن تكون فرصة رزق؛ لما لها من ارتباط مباشر بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار رداد إلى أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكل القوانين والضوابط والإجراءات الرسمية المنظمة للعمل؛ بما يضمن حفظ الحقوق، وصون الكرامة، وتعزيز صورة العامل المصري بالخارج، وترسيخ الثقة في منظومة العمل المصرية.

وأوضح وزير العمل الدور التوعوي الذي قامت به وزارة العمل منذ لحظة التقديم، وما وفرته من دعم وتواصل وتذليل للعقبات خلال مراحل الاختبارات والتعاقد والسفر، مؤكدًا أن هذا الدور أسهم في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وطمأنتهم بوجود قنوات دعم وحماية مستمرة.

وأكد الوزير أهمية التواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي الملحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو مع وزارة العمل بالقاهرة عبر الموقع الرسمي، في حال التعرض لأية مشكلات خلال فترة العمل داخل المملكة، بما يضمن سرعة التدخل، والحماية القانونية، والدعم المؤسسي الكامل.

وأكد الوزير أن وزارة العمل لن تدّخر جهدًا في المتابعة والدعم داخل مصر وخارجها؛ لضمان بيئة عمل آمنة، وتعاقدات عادلة، وتمثيل مشرّف للعامل المصري في واحدة من أشرف المهام المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن؛ بما يعكس مكانة الدولة المصرية وقيمها في المحافل الإقليمية والدولية.

