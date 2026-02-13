إعلان

مختار جمعة: الإنسان المحبط يهدم الدولة ولا ينتج

كتب : عمرو صالح

09:53 م 13/02/2026

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق إن ما يحدث في العالم الآن يؤثر إيجابًا أو سلبًا في العالم كله، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت الاتزان الاستراتيجي؛ لأن هناك من يتصنع الوطنية أو يفرط فيها، لكن مصر حققت معادلة صعبة، ولذلك تتمتع باحترام العالم كله، وهذا توفيق من الله عز وجل.

وأوضح "جمعة" في تصريحات تلفزيونية أن الأمن النفسي لا يتحقق إلا بالإيمان القوي بالله عز وجل، وأن يؤدي كل شخص واجبه بإتقان، ولا أمن مطلق إلا بالاعتماد على الله، ولا بد أن تكون عقيدتنا بالله إيمانًا قويًا، فالإيمان والأمن والأمانة تعود إلى جذع واحد.

وتابع: وجدنا في الفترة الأخيرة بعض المواقع تنشر وقائع ابن يقتل والده بسبب خلاف مادي، ويجب العودة إلى الله بالإيمان، ونحن داخلون على الشهر الفضيل، واليأس يجب أن نتخلص منه.

واختتم: الإنسان المحبط يهدم الدولة ولا يستطيع أن ينتج، والأمل مهما اشتدت بك الأمور يجب أن نتمسك به، فسيدنا زكريا عليه السلام لم يُرزق، ولم ييأس أبدً.

