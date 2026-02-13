مختار جمعة يطالب بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في رمضان

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الفجوة بين الإنجازات على الأرض وإحساس المواطن بها يمكن سدها من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشباب، وعرض ما تحقق من إنجازات، بالإضافة إلى دور الإعلام الوطني في توضيح التطور الحاصل من حيث "أين كنا وأين صرنا".

وقال "جمعة" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدول التي تفككت فقدت الأمن النفسي والاجتماعي بسبب ضعف المؤسسات وتفشي التطرف، مشيراً إلى أن الحركات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة تُستخدم أحياناً كأدوات لتفتيت الدولة الوطنية، وأن هذه الحركات لا علاقة لها بالدين أو الدولة.

وأوضح "جمعة" أن مصر نجت من الفوضى بعد أحداث 2011 بفضل الجيش والقوات المسلحة، مؤكداً أن وجود الدولة أمر حيوي لتحقيق الأمن السياسي والعسكري والنفسي، وأن الأمن النفسي يتحقق بتقوية الإيمان بالله، كما جاء في حديث النبي ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا".

وأشار "جمعة" إلى أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في شهر رمضان للفقراء والمحتاجين واليتامى، مؤكداً أن النبي ﷺ كان أجود الناس، وجعل رمضان شهر الجود والعطاء، وأن الدولة يجب أن تحافظ على تماسك المجتمع من خلال الأمن والتنمية المستدامة.

