إعلان

مختار جمعة يطالب بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في رمضان

كتب : مصراوي

09:58 م 13/02/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الفجوة بين الإنجازات على الأرض وإحساس المواطن بها يمكن سدها من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشباب، وعرض ما تحقق من إنجازات، بالإضافة إلى دور الإعلام الوطني في توضيح التطور الحاصل من حيث "أين كنا وأين صرنا".

وقال "جمعة" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدول التي تفككت فقدت الأمن النفسي والاجتماعي بسبب ضعف المؤسسات وتفشي التطرف، مشيراً إلى أن الحركات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة تُستخدم أحياناً كأدوات لتفتيت الدولة الوطنية، وأن هذه الحركات لا علاقة لها بالدين أو الدولة.

وأوضح "جمعة" أن مصر نجت من الفوضى بعد أحداث 2011 بفضل الجيش والقوات المسلحة، مؤكداً أن وجود الدولة أمر حيوي لتحقيق الأمن السياسي والعسكري والنفسي، وأن الأمن النفسي يتحقق بتقوية الإيمان بالله، كما جاء في حديث النبي ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا".

وأشار "جمعة" إلى أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في شهر رمضان للفقراء والمحتاجين واليتامى، مؤكداً أن النبي ﷺ كان أجود الناس، وجعل رمضان شهر الجود والعطاء، وأن الدولة يجب أن تحافظ على تماسك المجتمع من خلال الأمن والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:
حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مختار جمعة رمضان الحماية الاجتماعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
زاهي حواس: "ما عملتش كمين للدكتور وسيم السيسي"
أخبار مصر

زاهي حواس: "ما عملتش كمين للدكتور وسيم السيسي"
فيديو..وصلة رقص رومانسية بين أروى جودة وزوجها في أحدث ظهور
زووم

فيديو..وصلة رقص رومانسية بين أروى جودة وزوجها في أحدث ظهور
"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
أخبار المحافظات

"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان