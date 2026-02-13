كتب-عمرو صالح:

روى عبدالله السيد عبدالله، محامى السيدة المعتدى عليها من نجلها بسلاح أبيض فى قرية نقباس بمحافظة القليوبية تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى تعقيدات الحادث وتدخل الأطراف المختلفة.

وقال "السيد" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذى يقدمه الإعلامى محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن الشاب كان يهدد والدته ويستخدم العنف داخل المنزل مما دفع والدته للتوجه لمركز الشرطة وعمل محضر بالواقعة، لحين ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق، ولكن للأسف الأم تنازلت لاحقًا لإطلاق سراحه.

وأوضح عبدالله أن الحل الأمثل كان نقله إلى مصحة علاجية من المخدرات أو متابعة الأمر رسميًا عبر المباحث لضمان سلامته وسلامة الآخرين، مشيرًا إلى أن البدائل القانونية كانت متاحة لكن لم يتم تنفيذها بالكامل بسبب التنازل.

وأشار المحامى إلى أن الحبس والإجراءات القانونية تغيرت عن الماضى، وأن الواقعة تسلط الضوء على أهمية متابعة حالات العنف الأسرى والمخدرات والتدخل المبكر لحماية الضحايا والأسر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يُظهر قيام شاب بالتعدى على والدته داخل قرية نقباس التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.



وأظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يحمل سلاحًا أبيض، ملوحًا به فى وجه والدته فى محاولة للاعتداء عليها مهددًا، قائلًا: هقطع وشك. فيما بدت السيدة وهى تحاول الدفاع عن نفسها والابتعاد عنه، وسط مطالبات واسعة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

