وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتدخل السريع لحالات الكبار والأطفال بلا مأوى.

وبحسب بيان، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الجاهزية وانطلاق الوحدات المتنقلة الحديثة لفرق التدخل السريع، وفرق طواريء الهلال الأحمر المصري وأسطول سياراته المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحسين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم دعم فرق التدخل السريع بـ 27 وحدة متنقلة مجهزة وأجهزة اتصال لاسلكية حديثة، بما يسهم في سرعة الوصول للحالات وفحصها والتعامل الفوري معها، مع تكثيف انتشار الوحدات بالمحافظات الأكثر تلقيًا للبلاغات لضمان سرعة التدخل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تضم نحو 150 اخصائيا اجتماعيًا ونفسيًا تابعين للجهاز الإداري للدولة بمديريات التضامن الاجتماعي، وتعمل فرق التدخل السريع على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستجابة الفورية لها، بما يضمن سرعة إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي العاجل، ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المناسبة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، وكذلك دعم ومتابعة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير قدرات الفرق ميدانيًا ولوجستيًا لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل أوجه الرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة شكر وتقدير للسادة المواطنين على دورهم الإيجابي في الإبلاغ عن الحالات بلا مأوى، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والتعاون مع المواطنين عنصر أساسي في نجاح منظومة التدخل السريع، سواء من خلال الإبلاغ بما يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر المصري وكافة الجهات الشريكة لتعزيز كفاءة التدخلات الإنسانية، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة للحالات بلا مأوى في مختلف المحافظات.

وتتلقى فرق التدخل السريع بلاغات الحالات والأطفال والكبار بلا مأوى عن طريق الرقم التالي 01557582104 على الواتساب محددة بموقع الحالة في المنطقة التي يتواجد بها، وسيقوم فريق التدخل السريع بتنفيذ التدخل المطلوب لإنقاذ الحالة ونقلها لإحدي دور الرعاية.

كما يمكن الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى عبر الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء دعمًا لسرعة التدخل وإنقاذ الحالات في التوقيت المناسب.

